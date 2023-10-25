Экс-депутат Рады рассказал, с какой целью ВСУ создали батальон «Сибирь» Килинкаров: батальон ВСУ «Сибирь» нужен Киеву для пропагандистских атак на РФ

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Украинские власти создали батальон «Сибирь» в составе ВСУ главным образом в политических целях, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Киев хочет показать Западу, что есть россияне, готовые воевать против своей страны.

Киевские власти пытаются убедить западных партнеров, что в России есть радикальные силы, готовые расшатывать свою страну. Это ведь и есть главная цель Запада — переформатировать российскую власть и взорвать изнутри российское общество. Но не думаю, что эти пропагандистские атаки будут иметь успех, поскольку Киев и раньше пытался использовать в своих интересах якобы российских военных, но не столь удачно, как хотел, — сказал экс-депутат.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что на Украине был сформирован батальон «Сибирь» численностью около шестидесяти человек. В нем собрались, как отмечает агентство, только граждане России, преимущественно представители этнических меньшинств. В публикации говорится, что в составе подразделения, в частности, есть якуты и буряты, желающие «независимости своим регионам». По информации Bloomberg, все военные из «Сибири» добрались до Украины через третьи страны и вступили в формирование добровольно.

Агентство сообщает, что батальон «Сибирь» находится в структуре ВСУ, в отличие от такого формирования, как легион «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Bloomberg отмечает, что перед принятием присяги весь личный состав батальона подвергался тщательной проверке, которая длилась более года. В скором времени «Сибирь» будет отправлена на передовую, уточняет информагентство.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике завершается формирование нового батальона Вооруженных сил России, который будет носить имя первого имама Северного Кавказа шейха Мансура. Глава региона отметил, что при строительстве базы для размещения военных большое внимание было уделено созданию необходимых условий.