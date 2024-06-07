Военэксперт предположил, откуда ВСУ нанесли массированный удар по Луганску Военный эксперт Борзенко: ВСУ нанесли удар по Луганску с территории Украины

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Луганску со своей территории, предположил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Алексей Борзенко. Он подчеркнул, что до этого атаки на ЛНР велись со стороны Авдеевки, но сейчас она находится под контролем России. Эксперт отметил, что до Донецка украинская армия может дотянуться в меньшей степени.

Обычно по Донецку и Луганску били со стороны Авдеевки, но сейчас она наша. Остаются точки с территории Украины, с которых они дотягиваются до Луганска, до Донецка — уже в меньшей степени, — пояснил Борзенко.

Он уточнил, что точек для нанесения удара со стороны ВСУ становится все меньше. Россия отодвигает украинскую армию от границы, добавил эксперт. Борзенко также допустил, что Украина бьет по Луганску, потому что может до него дотянуться.

Бьют, потому что могут дотянуться. Раньше они не уделяли такого внимания Луганску. Донецку доставалось больше. Луганск — ближайший крупный город. В основном они пытаются обстреливать Белгород, сейчас переключились на Луганск, — заключил эксперт.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко ранее сообщила, что в результате удара ВСУ по Луганску получили ранения 22 человека. Среди пострадавших также есть восьмилетний ребенок. Ракетный удар ВСУ пришелся в пятиэтажное жилое здание. Под завалами находятся люди.