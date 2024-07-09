Крыша жилого дома обрушилась в Астрахани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Астрахани обрушилась часть крыши жилого дома, сообщила областная прокуратура. По данным ведомства, при инциденте никто не пострадал.

Сегодня, 9 июля 2024 года, в жилом доме по адресу: город Астрахань, пер. Тихий, 1, обрушился фрагмент кровли. Пострадавших не имеется, — сказано в сообщении.

После обрушения прокуратура организовала проверку исполнения жилищного законодательства.

Ранее красный уровень террористической опасности ввели на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Знаменск в Астраханской области, сообщил в Telegram-канале глава ЗАТО Олег Глотов. По его словам, это могло быть связано с возможной атакой дронов. Он попросил местных жителей не покидать помещения без необходимости.

О массированной атаке ВСУ на Астраханскую область до этого сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет.

В Минобороны РФ позднее сообщили, что система противовоздушной обороны предотвратила атаку ВСУ на Астраханскую и Белгородскую области. По данным ведомства, всего было уничтожено четыре беспилотника. Отмечается, что противник выпустил дроны в период с 08:20 по 10:30 мск.