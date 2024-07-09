Над российским регионом отражена массированная атака БПЛА Бабушкин: в Астраханской области отражена массированная атака ВСУ

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на севере Астраханской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет.

Сегодня утром укронацистами была предпринята массированная попытка атаковать беспилотниками объекты на территории северной части Астраханской области. Атака была успешно отражена, — написал он.

В Минобороны РФ уточнили, что всего над областью были сбиты пять украинских дронов. Другие подробности не приводятся.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки из-за атак Вооруженных сил Украины в регионе погибли четыре человека и были ранены еще 20 жителей. Он также проинформировал, что в Шебекинском городском округе утром 9 июля два населенных пункта были атакованы беспилотным летательным аппаратами ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было.

Тогда же силами противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров не раскрыл информацию о возможных пострадавших.