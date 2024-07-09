В результате атаки ВСУ на регион РФ загорелись нефтебаза и подстанция Бочаров: в Волгоградской области загорелись нефтебаза и подстанция

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В ночь на 9 июля силами противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области, заявил в официальном Telegram-канале глава региона Андрей Бочаров. О пострадавших он ничего не сообщил.

В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции г. Фролово и нефтебазе г. Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено, — написал губернатор.

Telegram-канал Mash со ссылкой на местных жителей утверждает, что Калач-на-Дону один за другим атаковали не менее пяти дронов. Канал сообщил, что в регионе зафиксированы два пожара. Минобороны РФ эту информацию не комментировало

Сейчас на местах прилета в районе НПЗ и на территории хлебозавода два пожара. Их тушат, — говорится в публикации Mash.

Несколько десятков БПЛА было уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области, сообщал ранее губернатор региона Василий Голубев. По его данным, массированная атака началась около 02:00 мск. О пострадавших он не сообщил.

По его информации, из-за воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА загорелся сухостой. Пожар был оперативно ликвидирован.