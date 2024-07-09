Над российским регионом уничтожили десятки БПЛА Голубев: над Ростовской областью уничтожены десятки БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько десятков БПЛА уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его данным, массированная атака началась около 02:00 мск. О пострадавших он не сообщил.

Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона <...>. Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА. Информация уточняется, — написал Голубев.

По его информации, из-за воздушной атаки в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора. В Ростове-на-Дону на месте падения остатков БПЛА загорелся сухостой. Пожар был оперативно ликвидирован.

Дежурными силами противовоздушной обороны над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщал ранее глава региона Александр Гусев. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

Об уничтожении беспилотника над Белгородской областью до этого сообщало Минобороны России. Попытка нападения была пресечена около 23:10 мск 8 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, четверо мирных жителей пострадали.

Гладков информировал о том, что в результате атаки ВСУ в селах Белгородской области были ранены три человека. До этого губернатор Белгородского района сообщил о трех погибших в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района. По его словам, ранения получил водитель легкового авто, в момент атаки находившийся на соседнем перекрестке. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.