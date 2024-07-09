Над российским регионом сбили несколько беспилотников Гусев: над Воронежской областью уничтожили несколько БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурными силами противовоздушной обороны над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его данным, разрушений и пострадавших нет.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет. Режим опасности атаки беспилотников в регионе пока сохраняется, — написал губернатор.

Об уничтожении беспилотника над Белгородской областью ранее сообщало Минобороны России. Попытка нападения была пресечена около 23:10 мск 8 июля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза обстреляли город Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его информации, четверо мирных жителей пострадали.

Ранее Гладков информировал о том, что в результате атаки ВСУ в селах Белгородской области были ранены три человека. До этого губернатор Белгородского района сообщил о трех погибших в результате воздушной атаки в селе Никольском Белгородского района. По его словам, ранения получил водитель легкового авто, в момент атаки находившийся на соседнем перекрестке. Гладков выразил соболезнования родным погибшего.