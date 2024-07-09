Раскрыты потери региона РФ за сутки после атак ВСУ Гладков: в Белгородской области за сутки погибли четыре человека, 20 были ранены

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

За 24 часа из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области погибли четыре человека и были ранены еще 20, сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что прошедшие сутки выдались непростыми.

Четыре мирных жителя погибли, 20 человек получили ранения, 17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения. Двое в тяжелом состоянии, — сообщил он.

Гладков также проинформировал, что в Шебекинском городском округе два населенных пункта были атакованы беспилотными летательными аппаратами ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было.

В поселке Красное в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника зафиксированы повреждения двухквартирных и частных домов. В селе Ржевка в результате детонации дрона загорелась крыша жилого дома. Очаг возгорания был оперативно потушен.

Несколько десятков БПЛА уничтожено и подавлено над территорией Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его данным, массированная атака началась 9 июля около 02:00 мск. О пострадавших он не информировал.

Дежурными силами противовоздушной обороны над территорией Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщал ранее глава региона Александр Гусев. По его данным, разрушений и пострадавших нет.