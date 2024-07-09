Системы ПВО отразили атаки ВСУ на два российских региона МО РФ: ПВО уничтожила четыре дрона ВСУ над Астраханской и Белгородской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противовоздушной обороны предотвратила атаку Вооруженных сил Украины на Астраханскую и Белгородскую области, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ. По данным ведомства, всего было уничтожено четыре беспилотника. Отмечается, что противник выпустил дроны в период с 08:20 по 10:30 мск.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Астраханской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

О массированной атаке ВСУ на Астраханскую область ранее сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. По его словам, атака успешно отражена, пострадавших нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что за сутки из-за атак Вооруженных сил Украины в регионе погибли четыре человека и были ранены еще 20 жителей. Он также проинформировал, что в Шебекинском городском округе утром 9 июля два населенных пункта были атакованы беспилотными летательными аппаратами ВСУ. По предварительной информации, пострадавших не было.

Тогда же силами противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. Глава региона Андрей Бочаров не раскрыл информацию о возможных пострадавших.