Экономист объяснил намерение стран Балтии выйти из единой энергосистемы Экономист Кульбака: Прибалтика выходит из общей энергосистемы с РФ ради ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение Латвии, Литвы и Эстонии не продлевать договор о единой энергосистеме с Россией и Белоруссией, скорее всего, является политическим шагом, заявил NEWS.ru экономист кандидат экономических наук Николай Кульбака. По мнению эксперта, Россия вряд ли что-либо потеряет из-за данной позиции.

Это скорее политический шаг. При этом едва ли Россия что-то потеряет от того, что страны Балтии выйдут из единой энергосистемы. Если они потребляют электроэнергию, то, конечно, какие-то деньги мы получаем, но это не те объемы и суммы, из-за которых стоит переживать. Эти страны уже давно отцепляются от России, так что это неизбежный шаг, — констатировал Кульбака.

Специалист выразил удивление, почему данный шаг не был предпринят до этого. По его словам, все дело в том, что сам процесс выхода из соглашения займет немало времени, в кратчайшие сроки его сложно реализовать. Кроме того, за исключением последних лет это было не так актуально для стран Прибалтики, однако сейчас они все больше стремятся к интеграции с Евросоюзом.

Но сейчас Эстония, Латвия и Литва все больше включаются в орбиту ЕС, и с их точки зрения естественно, что они больше ориентируются на энергорынок Евросоюза, который сейчас, кстати, активно развивается, — заключил экономист.

Ранее стало известно, что три страны Прибалтики не хотят продлевать соглашение с Россией и Белоруссией о работе в рамках единой электроэнергетической системы. Сообщается, что они хотят создать собственную энергосеть, а затем синхронизироваться с сетями Европы.