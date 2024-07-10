Названы страны Балтии, которые откажутся от единой энергосистемы с Россией Латвия, Литва и Эстония хотят отказаться от единой энергосистемы с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Латвии, Литвы и Эстонии не намерены продлевать соглашение с Россией и Белоруссией о работе в рамках единой электроэнергетической системы, заявление глав энергетических министерств прибалтийских стран опубликовано на сайте Минэнерго Литвы. Заявляется, что вместо этого данные государства хотят создать собственную систему, а затем интегрировать ее с сетями других европейских стран зимой 2025 года.

В ближайшие недели операторы Балтийской системы энергопередачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт по БРЭЛЛ, — указывается в сообщении.

По данным радио LRT, прибалтийские государства должны уведомить Москву и Минск как минимум за шесть месяцев до выхода из общей системы. Первым шагом к данному переходу стала декларация от 2023 года, в рамках которой страны Балтии договорились о синхронизации электросетей с Европой.

Ранее стало известно, что эстонские власти намерены построить оборонительную линию вдоль границы с Россией, в рамках проекта будет создано порядка 600 бункеров, а также противотанковые и противопехотные заграждения разных типов. По данным портала ERR, строительные работы начнутся осенью 2024 года.