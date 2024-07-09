Попавшегося на взятке ректора БФУ сфотографировали с «ковром» денег Фото подозреваемого во взятке ректора БФУ с деньгами попало в Сеть

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Александр Федоров

В Сети появилась фотография ректора Балтийского университета имени Канта Александра Федорова перед огромным количеством пятитысячных купюр. До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что мужчину поймали на крупном хищении.

По данным SHOT, правоохранительные органы задержали Федорова в Калининграде. Канал уточнил, что его подозревают в получении взятки размером около 700 тысяч рублей.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что экс-доцента МГЮА Оксану Беляковскую подозревают в передаче взятки районному судье. По сведениям канала, подкуп должен был помочь в споре между жильцами московского ЖК Knightsbridge Private Park и управляющей компанией. Как уточнила Baza, Беляковская должна была решить вопрос с судьей по выбору эксперта для суда между дольщиками и представителями УК.

Также в Москве по решению Бутырского суда под домашний арест был направлен студент Российского университета медицины, подозреваемый в даче взяток преподавателям в обмен на зачет. В материалах дела было указано, что молодой человек сговорился с другими неназванными лицами и был посредником при передаче денег.