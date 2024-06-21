Студента отправили под домашний арест за взятки преподавателям Суд в Москве отправил под домашний арест студента медвуза по делу о взятке

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Бутырский суд Москвы постановил поместить под домашний арест студента Российского университета медицины, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Подозреваемого обвиняют в организации дачи взяток преподавателям учебного учреждения в обмен на зачет.

Постановлением Бутырского районного суда Москвы Саркисяну Раче Арсеновичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца, то есть до 18 августа, с установлением на период прохождения домашнего ареста определенных запретов и ограничений, — сказано в материале.

Следствие считает, что обвиняемый сговорился с другими неназванными лицами с целью получения зачета по одному из предметов. Ему вменяется посредничество во взяточничестве в крупном размере.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что полиция задержала временно исполняющего обязанности министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина. По его словам, накануне в отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

До этого суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади к восьми годам лишения свободы по делу о взятке в один миллион рублей. Отбывать наказание экс-чиновник должен будет в колонии строгого режима. По версии обвинения, взятку чиновник получил в 2023 году от директора подрядной организации. За это он обещал содействие в исполнении госконтрактов по ремонту автодорог в Хакасии. Его задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ.