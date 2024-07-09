SHOT: задержан ректор Балтийского университета в Калининграде SHOT: ректора БФУ Федорова задержали за взятки в размере 700 тысяч рублей

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Александр Федоров

Telegram-канал SHOT сообщает, что правоохранительные органы задержали в Калининграде ректора Балтийского федерального университета Александра Федорова. По данным канала, его подозревают в получении взятки размером около 700 тысяч рублей.

Также SHOT опубликовал снимок с моментом задержания ректора, на котором видно, что Федоров был задержан прямо на рабочем месте. Судя по распространенным каналом кадрам, во время обысков на его столе лежало множество купюр номиналом пять тысяч рублей, следователи проводят проверку по факту произошедшего.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что экс-доцента МГЮА Оксану Беляковскую подозревают в передаче взятки районному судье. По сведениям канала, подкуп должен был помочь в споре между жильцами московского ЖК Knightsbridge Private Park и управляющей компанией.

Также в Москве по решению Бутырского суда под домашний арест был направлен студент Российского университета медицины, подозреваемый в даче взяток преподавателям в обмен на зачет. В материалах дела было указано, что молодой человек сговорился с другими неназванными лицами и был посредником при передаче денег.