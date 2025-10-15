Правда ли, что старый добрый Photoshop уже никому не нужен? Заменили ли его мобильные приложения с ИИ? И можно ли сегодня стать крутым ретушером, не платя за подписку? NEWS.ru расскажет об обработке фото онлайн. Освоить современные фоторедакторы проще, чем вы думаете!

Онлайн-фотошопы: Canva, Photopea, Fotor

Как пользоваться Canva и в чем преимущества этого онлайн-фотошопа? В этом редакторе есть возможность обработки фото бесплатно в течение 30 дней после регистрации. Для нового пользователя открывается доступ к тысячам бесплатных шаблонов, к сотне шрифтов, изображений и иконок. Если нужно быстро отредактировать фотографию, то для этого не нужно платить — просто открывайте базовые инструменты.

Из плюсов стоит отметить русификацию сервиса, из минусов — продвинутые нейросетевые функции сервиса Canva доступны только при оформлении платной подписки.

Топ-13 бесплатных сервисов для обработки фото в 2025 году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для обработки фото онлайн можно попробовать Photopea. Этот онлайн-редактор — реальная полностью бесплатная альтернатива Photoshop с аналогичным набором профессиональных инструментов. Поддерживая работу со слоями, масками и форматами вроде PSD, Photopea позволяет редактировать изображения прямо в браузере без установки программ. Пользователям предлагают обучение тому, как пользоваться этим фоторедактором. Инструкции вы найдете на официальном сайте.

Еще один вариант — Fotor. Многофункциональный редактор охватывает весь спектр задач — от базовой коррекции до творческого оформления. Пользователям доступны инструменты для цветокоррекции, кадрирования, ретуши и автоматического удаления фона. Можно устранять эффект красных глаз, убирать дефекты кожи. Интуитивный интерфейс сочетается с мощным функционалом, позволяя одновременно выполнять как техническую правку, так и творческое оформление.

Сервисы для быстрой ретуши и цветокоррекции

Нужна обработка фото бесплатно? Воспользуйтесь BeFunky. Это простой онлайн-редактор для быстрой ретуши и цветокоррекции. Это сервис, объединяющий три ключевых направления — профессиональный фоторедактор, конструктор коллажей и платформу для создания графического дизайна. Основные возможности: редактирование фото с набором инструментов коррекции, создание коллажей с разнообразными макетами.

Для обработки фото онлайн можете зайти в Photo Editor. Это универсальный онлайн-редактор для базовой обработки изображений. Простой и функциональный веб-сервис, платформа отличается гибкими возможностями импорта и экспорта файлов. В фоторедакторе легко обрезать, поворачивать файлы, корректировать размеры. Также в Photo Editor пользователи могут настраивать экспозицию, яркость, насыщенность. Есть здесь фильтры, маски, рамки и текстовые вставки.

Как обработать фото онлайн бесплатно Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если не хотите заморачиваться, то переходите на сайт Fotostars. Это удобный кроссплатформенный редактор, ориентированный на быструю обработку снимков. Работает непосредственно в браузере и через мобильные приложения, предлагая сбалансированный набор инструментов для повседневных задач. Ключевые возможности: базовое редактирование (кадрирование, коррекция цвета, резкости, пропорций), портретная ретушь (устранение эффекта красных глаз, отбеливание зубов), творческие инструменты (фильтры, текстовые наложения, регулировка четкости).

Обрабатывать фото онлайн бесплатно можно через редактор iPiccy. Здесь можно делать коллажи, пользоваться инструментами графического дизайна. Главное преимущество — возможность начать работу без регистрации с полным доступом к базовому функционалу. Если зарегистрироваться, то открываются расширенные возможности, в том числе облачное хранение.

Нейросети для обработки фото: удаление фона и арт-эффекты

Всем известно, что сейчас возможна обработка фото нейросетью. Давайте расскажем, как использовать для этого сервис ChatGPT на русском языке. Для пользователей здесь предусмотрена бесплатная версия с лимитами. Чтобы обрабатывать фото бесплатно с помощью этой нейросети, необходимо загрузить изображения напрямую в чат, потом сформировать текстовый запрос с описанием изменений, которые вам нужны. ChatGPT анализирует контент и вносит правки согласно описанию.

С помощью искусственного интеллекта можно легко ретушировать и улучшать качество фото, изменять стили и цветовую гамму. А еще нейросеть способна делать фотомонтаж, коллажи, добавлять или удалять элементы. Однако, для постоянной работы с графикой с помощью этой нейросети потребуется оформление платной подписки, так как в бесплатной версии функционал весьма ограничен.

Обработка фото в интернете Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еще одна нейросеть для обработки фото — PicTools. В этом экспресс-редакторе допускается выполнение всего двух бесплатных операций (вне зависимости от времени пользования приложением), после чего с пользователя требуют оплату подписки. Вы сами выбираете, на сколько дней ее оформлять. Работает этот ИИ только на английском языке.

Кому будет удобно пользоваться PicTools? Тем, кому требуется оперативная правка фото без изучения сложных редакторов. Обрабатывать фото онлайн через эту нейросеть удобно, поскольку сервис выделяется исключительной производительностью — генерация изображений занимает менее 10 секунд. Также удобно, что есть предварительный выбор пропорций кадра перед созданием изображения.

Мобильные приложения для смартфона (iOS/Android)

Обработка фото бесплатно доступна и для владельцев смартфонов. Например, с помощью популярного фоторедактора Facetune. Его можно назвать виртуальным стилистом для ваших селфи. Созданный специально для портретной ретуши, Facetune превращает обычные селфи в профессиональные фото. Инструменты позволяют тонко корректировать черты лица, осветлять зубы, очищать кожу от дефектов и экспериментировать с фоном и освещением.

Какое у него преимущество? Благодаря специализации на портретной ретуши редактор предлагает продуманные инструменты для естественного преображения фотографий без эффекта «перефотошопа».

Еще один отличный вариант — Snapseed. Мобильное приложение сочетает мощь профессиональных инструментов с интуитивным управлением. Редактор предлагает комплексные решения — от автоматического улучшения снимков до прецизионной ручной коррекции. Фоторедактор предоставляет полный набор инструментов для цветокоррекции и трансформации, приборы для точечного редактирования областей, а также продвинутые фильтры с адаптивными алгоритмами.

Обработка фото онлайн бесплатно Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Также вы можете пользоваться редактором для обработки фото от Google. Он так и называется — Google Фото. Прежде всего этот сервис является мощным облачным хранилищем, где можно держать свои фотографии. Удобно, что сервис их систематизирует по папкам. Это базовый простой редактор, но оснащенный весьма эффективными инструментами редактирования. С его помощью можно сделать фотокоррекцию, кадрировать снимок, использовать фильтры.

VSCO — популярное приложение для обработки фото бесплатно на телефоне. Оно доступно для iOS и Android. VSCO предлагает как базовые инструменты и фильтры, так и более продвинутые функции, доступные по подписке. Для работы с приложением нужно скачать его, зарегистрироваться, загрузить фото из своей галереи или снять новое внутри приложения, а затем применить фильтры или ручные настройки.