Топ-8 способов удивить гостей винегретом: рецепты с фото

Винегрет по праву считается одним из самых полезных и демократичных салатов русской кухни. В нем нет майонеза, зато есть клетчатка, витамины и яркий, насыщенный вкус. Он одинаково хорош и как сытный ужин, и как гарнир к мясу, и как украшение праздничного стола. А главное — винегрет прощает любые эксперименты: можно добавлять фасоль, грибы, сельдь, зелень, заменять одни овощи другими и каждый раз получать новое, но неизменно вкусное блюдо. Мы собрали для вас классические и необычные рецепты винегрета, а также раскрыли секреты идеальной заправки и правильной варки овощей.

Винегрет с сельдью по-фински

Финская версия винегрета с сельдью предлагает необычный взгляд на знакомое блюдо. Овощи — свеклу, морковь и картофель — запекают или отваривают в кожуре, затем дают полностью остыть, очищают и нарезают ровными кубиками. Красный лук маринуют в уксусе с сахаром, чтобы смягчить горечь. Филе сельди пряного посола нарезают небольшими кусочками. Заправку готовят из растительного масла, дижонской горчицы, меда, лимонного сока, белого перца и укропа. Смешивают все ингредиенты, стараясь добавлять свеклу в последнюю очередь и сразу поливая ее заправкой, чтобы она не окрасила остальные овощи. Готовый салат убирают в холодильник на час, чтобы вкусы соединились. Подают с веточкой укропа и долькой лимона.

Винегрет с белыми грибами и стручковой фасолью

Для этого винегрета грибы лучше брать не маринованные, а жареные, особенно хороши белые. Их нарезают крупными кусками и обжаривают на смеси сливочного и растительного масла с тимьяном и чесноком до золотистого цвета. Стручковую фасоль отваривают в подсоленной воде и сразу охлаждают в ледяной, чтобы сохранить яркий цвет. Свеклу, морковь и картофель запекают в духовке с розмарином — это дает легкий аромат, который перекликается с грибами. Остывшие овощи нарезают кубиком, свеклу сразу заправляют небольшим количеством масла, чтобы она не окрасила остальное. Картофель, морковь и фасоль смешивают с грибами. Для заправки соединяют оливковое масло, бальзамический уксус, зернистую горчицу и немного жидкости, оставшейся после жарки грибов. Заправляют овощи, аккуратно перемешивают, затем добавляют свеклу и рубленую петрушку. Такой винегрет вкусен и теплым, и холодным.

Винегрет с белыми грибами и стручковой фасолью

Винегрет с козьим сыром и вялеными томатами

Вместо традиционной картошки и моркови в этом винегрете главную роль играет запеченная свекла, дополненная козьим сыром и вялеными томатами. Свеклу запекают в фольге с розмарином и чесноком до мягкости, затем остужают, очищают и нарезают крупным кубиком. Вяленые томаты нарезают полосками, при необходимости размачивая в горячей воде. Красный лук маринуют в апельсиновом соке с медом для цитрусовой нотки. Для заправки используют масло из-под вяленых томатов, смешанное с бальзамическим уксусом и прованскими травами. Свеклу, томаты, лук и руколу соединяют в миске, добавляют раскрошенный козий сыр, аккуратно заправляют и перемешивают, стараясь не повредить листья. Готовый салат посыпают поджаренными кедровыми орешками или тыквенными семечками.

Винегрет с вареной колбаской

В этом варианте винегрета вареная колбаса добавляет сытности и делает вкус мягче. Отварные свеклу, картофель и морковь нарезают аккуратным кубиком. Соленые огурцы и колбасу режут кусочками такого же размера. Свеклу предварительно смешивают с небольшим количеством масла, чтобы она не окрасила остальные овощи. Затем соединяют все подготовленные ингредиенты, добавляют квашеную капусту, консервированный горошек и заправляют смесью нерафинированного подсолнечного масла с зернистой горчицей, солью и перцем. Готовый салат подают слегка охлажденным.

Винегрет с яблоком и квашеной капустой

Секрет этого винегрета — в необычной нарезке яблока. Его не режут кубиками, а трут длинной соломкой на терке для корейской моркови, затем сразу смешивают с лимонным соком. Так яблоко сохраняет хрусткость, не темнеет и не превращает салат в водянистую массу.

Запеченную свеклу нарезают мелкими кубиками и сразу сбрызгивают маслом, чтобы она не окрасила остальные овощи. Картофель, морковь и маринованные огурцы режут классическим мелким кубиком. Квашеную капусту слегка отжимают от рассола и при необходимости укорачивают. Лук шинкуют тонкими полукольцами.

Для заправки смешивают масло с зернистой горчицей, щепоткой сахара и перца. В миске соединяют все овощи, кроме свеклы, добавляют яблочную соломку, перемешивают. Затем аккуратно вмешивают свеклу, солят и заправляют соусом. Каждый ингредиент остается самостоятельным: яблоко приятно хрустит, капуста задает тон, а свекла лишь оттеняет цвет. Салат можно подавать сразу или дать настояться в холодильнике.

Винегрет с яблоком и квашеной капустой

Постный винегрет на растительном масле

Мечтаете о ярком салате без капли жира? Постный винегрет остается классикой, которая выручает в пост и радует в любой день. Для него отваривают свеклу, картофель и морковь, нарезают аккуратным кубиком и смешивают с квашеной капустой, маринованными огурцами, луком и зеленым горошком. Свеклу рекомендуют смешивать с маслом отдельно, чтобы она не окрасила остальные овощи раньше времени. Заправляют салат растительным маслом, уксусом, солью и перцем. Блюдо получается сытным, но легким, богатым клетчаткой и витаминами.

Постный винегрет с солеными грибами

Для этого постного винегрета отварные свеклу, картофель и морковь нарезают мелкими кубиками. Добавляют рубленые соленые грибы, маринованные огурцы и лук. Заправку готовят из растительного масла, лимонного сока и горчицы. Все ингредиенты аккуратно смешивают и дают салату настояться перед подачей. Блюдо получается легким, с приятной кислинкой и хрустящей текстурой.

Классический постный винегрет с квашеной капустой

Свеклу, картофель и морковь отваривают в кожуре, затем остужают, очищают и нарезают аккуратными кубиками примерно одинакового размера. Квашеную капусту слегка отжимают от рассола, соленые огурцы и репчатый лук мелко рубят. Все подготовленные овощи соединяют в миске, заправляют растительным маслом, добавляют соль и перец по вкусу, тщательно перемешивают. Свеклу рекомендуется смешивать с маслом отдельно перед добавлением к остальным ингредиентам, чтобы сохранить цвет салата. Готовый винегрет убирают в холодильник на полчаса для пропитки. Блюдо получается легким, богатым клетчаткой и витаминами.

