Сделано с любовью: 3 способа мариновать огурцы на зиму в литровую банку

Сделано с любовью: 3 способа мариновать огурцы на зиму в литровую банку

Лето пролетает быстро, но у нас есть шанс сохранить его вкус в стеклянных банках. Маринованные огурцы — это не просто гарнир, а настоящая палочка-выручалочка для зимнего меню: они хороши и с картошкой, и под крепкие напитки, и в салатах. Мы подобрали 3 рецепта маринованных огурцов, каждый из которых рассчитан на банку объемом 1 литр. Ниже вы найдете классический рецепт с листьями хрена, пикантный вариант с луком и горчицей, а также способ без уксусной кислоты — на лимонке.

Классический рецепт маринованных огурцов с хреном, вишней и смородиной

Этот метод считается базовым у большинства хозяек. Плотность и упругость маринованных огурцов здесь достигаются за счет растительных дубильных веществ, которые выделяют листья, и длительной выдержки плодов в воде.

Ингредиенты на банку 1 л:

огурцы мелкого или среднего размера — 550–600 г;

лист хрена крупный — 1–2 шт.;

лист вишни — 5 шт.;

лист черной смородины — 5 шт.;

дольки чеснока — 2–3 шт.;

укроп с семенной коробочкой (зонтик) — 1 шт.;

горошины черного перца — 5 шт.;

горошины душистого перца — 3 шт.;

лаврушка — 2 листочка.

Классический рецепт маринованных огурцов с хреном, вишней и смородиной Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Заливка (маринад):

соль каменная пищевая — 2 ч. л. (около 12 г);

сахар-песок — 3 ч. л. (примерно 15 г);

уксус столовый 9% — 50 мл.

Энергетическая ценность на 100 г: примерно 18–20 ккал.

Что полезного: в готовом продукте сохраняется витамин К, который положительно влияет на свертываемость крови и состояние костей, а также присутствуют органические кислоты, стимулирующие пищеварение.

Готовим по шагам:

Погрузите огурцы в емкость с очень холодной водой и держите там не меньше 5 часов (оптимально — оставить на ночь, на 7–9 часов). Этот прием делает текстуру плодов более упругой, что критически важно для будущего хруста. Тщательно обработайте банку: вымойте с пищевой содой, ополосните и простерилизуйте над паром (или сухим жаром в духовке). Жестяную крышку опустите в кипяток и прокипятите не менее 5 минут. На дно подготовленной банки поместите половину от всего объема зелени (листья хрена, вишни и смородины), укропный зонтик, зубчики чеснока и обе разновидности перца. У огурцов отрежьте хвостики с обеих сторон, после чего заполните ими банку максимально плотно, стараясь укладывать вертикально. Сверху распределите оставшиеся листья. Вскипятите воду в чайнике или кастрюле, залейте ею банку доверху, накройте крышкой и оставьте на 20 минут — это так называемая первая заливка. Затем полностью слейте эту воду (она уберет лишнюю горечь). Сразу после слива засыпьте в банку соль и сахар, аккуратно влейте уксус. Залейте содержимое свежим крутым кипятком до краев, закатайте крышкой при помощи закаточной машинки. Обязательно переверните банку дном кверху и убедитесь в отсутствии подтеканий. Плотно укутайте махровым полотенцем или одеялом и дайте остывать не менее суток.

Острые маринованные огурцы с луковыми кольцами и горчичным зерном

Если классика приелась, попробуйте маринованные огурцы с остринкой. Лук добавляет едва уловимую сладость, а горчица придает легкую «искру» и делает рассол кристально прозрачным.

Ингредиенты на банку 1 л:

огурцы — 7 штук среднего размера (ориентируйтесь на плотность укладки);

лук репчатый — 1 крупная головка;

укропный зонтик — 1 шт.;

семена горчицы (желтые) — 1 ст. л.;

Для маринада:

соль — 1 ч. л. без верха;

сахар — 2 ст. л.;

уксусная кислота 70% — 0,5 ч. л. (либо замена: 3,5 ст. л. обычного уксуса 9%).

Калорийность на 100 г: ориентировочно 25–28 ккал.

Чем полезен: уксусная кислота в малых дозах усиливает выделение желудочного сока, а горчичные зерна обладают согревающим действием и пробуждают аппетит.

Технология приготовления:

Огурцы залейте ледяной водой и выдержите 5–8 часов. Банку и крышку простерилизуйте любым привычным способом (паром или кипятком). Репчатый лук освободите от шелухи и нарежьте поперек на кружки толщиной 0,5–0,7 см. Дно стерильной банки выстелите частью луковых колец и одним зонтиком укропа. Поверх уложите огурцы (кончики обязательно срезаны), перемежая их оставшимися луковыми кольцами. Влейте в банку крутой кипяток, прикройте крышкой и выждите 20 минут. Слейте жидкость через специальную капроновую крышку с дырочками. Теперь засыпьте в банку сухие ингредиенты: соль, сахар, горчичные семена. Добавьте уксусную эссенцию (или уксус 9%). Сразу же залейте до краев новой порцией кипящей воды. Закатайте банку герметично, поставьте на крышку вверх дном, утеплите одеялом и оставьте в покое на 24 часа.

Острые маринованные огурцы с луковыми кольцами и горчичным зерном Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Маринованные огурцы без уксуса (с лимонной кислотой)

Прекрасный выбор для тех, кто не переносит запах уксуса или хочет более мягкий, деликатный вкус. Лимонная кислота дает приятную кислинку и при этом не перебивает натуральный аромат маринованных огурцов.

Ингредиенты на банку 1 л:

огурцы (лучше брать короткие корнишоны) — 500–600 г;

свежий укроп — 2–3 ветки или 1 зонтик;

чесночные зубки — 2–3 шт.;

перец-горошек (черный) — 5–7 шт.;

листья хрена и смородины — по желанию, для дополнительной плотности.

Маринадная смесь:

соль — 1 ст. л.;

сахар — 2 ст. л.;

лимонная кислота сухая — 1 ч. л.;

чистая вода — 500 мл.

Калорийность на 100 г: около 16–18 ккал.

Особенность: отсутствие уксусной эссенции делает продукт более нейтральным для людей с повышенной кислотностью желудка, а лимонная кислота отлично выполняет роль консерванта.

Порядок действий:

Традиционно замочите огурцы в холодной воде на 5 часов. Банку с крышкой простерилизуйте. Засыпьте на дно банки пряности, зелень и чеснок. У огурцов удалите плодоножки, утрамбуйте их в банку. Для усиления хруста можно добавить лист хрена сверху. В отдельной кастрюльке соедините пол-литра воды с солью и сахаром, дождитесь закипания и варите 2–3 минуты на тихом огне, чтобы крупинки полностью растворились. Этим только что снятым с плиты маринадом залейте банку, сверху всыпьте лимонную кислоту. Накройте банку крышкой, поместите ее в кастрюлю с нагретой водой и стерилизуйте ровно 20 минут с того момента, как вода в большой кастрюле закипит. По истечении времени закатайте, переверните горлышком вниз и оставьте под толстым покрывалом до полного остывания.

Маринованные огурцы без уксуса (с лимонной кислотой) Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Советы напоследок

Теперь вы знаете, как мариновать огурцы на зиму в литровую банку, чтобы они получились хрустящими, ароматными и безопасно хранились до весны. Золотых правил два:

холодное замачивание на 5 и более часов перед началом приготовления обязательно для сохранения текстуры;

стерилизация тары также необходима, без нее даже самый лучший маринад не спасет продукты от помутнения.

Смело экспериментируйте со специями в пределах разумного, но пропорции соли и сахара оставляйте в соответствии с указанными в рецептах — они работают как главные консервирующие агенты. И пусть каждая открытая зимой банка напоминает вам о солнечных днях и приносит удовольствие за столом!

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