Сделано с любовью: 3 способа мариновать огурцы на зиму в литровую банку

Лето пролетает быстро, но у нас есть шанс сохранить его вкус в стеклянных банках. Маринованные огурцы — это не просто гарнир, а настоящая палочка-выручалочка для зимнего меню: они хороши и с картошкой, и под крепкие напитки, и в салатах. Мы подобрали 3 рецепта маринованных огурцов, каждый из которых рассчитан на банку объемом 1 литр. Ниже вы найдете классический рецепт с листьями хрена, пикантный вариант с луком и горчицей, а также способ без уксусной кислоты — на лимонке.
Классический рецепт маринованных огурцов с хреном, вишней и смородиной
Этот метод считается базовым у большинства хозяек. Плотность и упругость маринованных огурцов здесь достигаются за счет растительных дубильных веществ, которые выделяют листья, и длительной выдержки плодов в воде.
Ингредиенты на банку 1 л:
огурцы мелкого или среднего размера — 550–600 г;
лист хрена крупный — 1–2 шт.;
лист вишни — 5 шт.;
лист черной смородины — 5 шт.;
дольки чеснока — 2–3 шт.;
укроп с семенной коробочкой (зонтик) — 1 шт.;
горошины черного перца — 5 шт.;
горошины душистого перца — 3 шт.;
лаврушка — 2 листочка.
Заливка (маринад):
соль каменная пищевая — 2 ч. л. (около 12 г);
сахар-песок — 3 ч. л. (примерно 15 г);
уксус столовый 9% — 50 мл.
Энергетическая ценность на 100 г: примерно 18–20 ккал.
Что полезного: в готовом продукте сохраняется витамин К, который положительно влияет на свертываемость крови и состояние костей, а также присутствуют органические кислоты, стимулирующие пищеварение.
Готовим по шагам:
Погрузите огурцы в емкость с очень холодной водой и держите там не меньше 5 часов (оптимально — оставить на ночь, на 7–9 часов). Этот прием делает текстуру плодов более упругой, что критически важно для будущего хруста.
Тщательно обработайте банку: вымойте с пищевой содой, ополосните и простерилизуйте над паром (или сухим жаром в духовке). Жестяную крышку опустите в кипяток и прокипятите не менее 5 минут.
На дно подготовленной банки поместите половину от всего объема зелени (листья хрена, вишни и смородины), укропный зонтик, зубчики чеснока и обе разновидности перца. У огурцов отрежьте хвостики с обеих сторон, после чего заполните ими банку максимально плотно, стараясь укладывать вертикально. Сверху распределите оставшиеся листья.
Вскипятите воду в чайнике или кастрюле, залейте ею банку доверху, накройте крышкой и оставьте на 20 минут — это так называемая первая заливка. Затем полностью слейте эту воду (она уберет лишнюю горечь).
Сразу после слива засыпьте в банку соль и сахар, аккуратно влейте уксус. Залейте содержимое свежим крутым кипятком до краев, закатайте крышкой при помощи закаточной машинки.
Обязательно переверните банку дном кверху и убедитесь в отсутствии подтеканий. Плотно укутайте махровым полотенцем или одеялом и дайте остывать не менее суток.
Острые маринованные огурцы с луковыми кольцами и горчичным зерном
Если классика приелась, попробуйте маринованные огурцы с остринкой. Лук добавляет едва уловимую сладость, а горчица придает легкую «искру» и делает рассол кристально прозрачным.
Ингредиенты на банку 1 л:
огурцы — 7 штук среднего размера (ориентируйтесь на плотность укладки);
лук репчатый — 1 крупная головка;
укропный зонтик — 1 шт.;
семена горчицы (желтые) — 1 ст. л.;
Для маринада:
соль — 1 ч. л. без верха;
сахар — 2 ст. л.;
уксусная кислота 70% — 0,5 ч. л. (либо замена: 3,5 ст. л. обычного уксуса 9%).
Калорийность на 100 г: ориентировочно 25–28 ккал.
Чем полезен: уксусная кислота в малых дозах усиливает выделение желудочного сока, а горчичные зерна обладают согревающим действием и пробуждают аппетит.
Технология приготовления:
Огурцы залейте ледяной водой и выдержите 5–8 часов. Банку и крышку простерилизуйте любым привычным способом (паром или кипятком).
Репчатый лук освободите от шелухи и нарежьте поперек на кружки толщиной 0,5–0,7 см. Дно стерильной банки выстелите частью луковых колец и одним зонтиком укропа. Поверх уложите огурцы (кончики обязательно срезаны), перемежая их оставшимися луковыми кольцами.
Влейте в банку крутой кипяток, прикройте крышкой и выждите 20 минут. Слейте жидкость через специальную капроновую крышку с дырочками.
Теперь засыпьте в банку сухие ингредиенты: соль, сахар, горчичные семена. Добавьте уксусную эссенцию (или уксус 9%). Сразу же залейте до краев новой порцией кипящей воды.
Закатайте банку герметично, поставьте на крышку вверх дном, утеплите одеялом и оставьте в покое на 24 часа.
Маринованные огурцы без уксуса (с лимонной кислотой)
Прекрасный выбор для тех, кто не переносит запах уксуса или хочет более мягкий, деликатный вкус. Лимонная кислота дает приятную кислинку и при этом не перебивает натуральный аромат маринованных огурцов.
Ингредиенты на банку 1 л:
огурцы (лучше брать короткие корнишоны) — 500–600 г;
свежий укроп — 2–3 ветки или 1 зонтик;
чесночные зубки — 2–3 шт.;
перец-горошек (черный) — 5–7 шт.;
листья хрена и смородины — по желанию, для дополнительной плотности.
Маринадная смесь:
соль — 1 ст. л.;
сахар — 2 ст. л.;
лимонная кислота сухая — 1 ч. л.;
чистая вода — 500 мл.
Калорийность на 100 г: около 16–18 ккал.
Особенность: отсутствие уксусной эссенции делает продукт более нейтральным для людей с повышенной кислотностью желудка, а лимонная кислота отлично выполняет роль консерванта.
Порядок действий:
Традиционно замочите огурцы в холодной воде на 5 часов. Банку с крышкой простерилизуйте.
Засыпьте на дно банки пряности, зелень и чеснок. У огурцов удалите плодоножки, утрамбуйте их в банку. Для усиления хруста можно добавить лист хрена сверху.
В отдельной кастрюльке соедините пол-литра воды с солью и сахаром, дождитесь закипания и варите 2–3 минуты на тихом огне, чтобы крупинки полностью растворились.
Этим только что снятым с плиты маринадом залейте банку, сверху всыпьте лимонную кислоту.
Накройте банку крышкой, поместите ее в кастрюлю с нагретой водой и стерилизуйте ровно 20 минут с того момента, как вода в большой кастрюле закипит.
По истечении времени закатайте, переверните горлышком вниз и оставьте под толстым покрывалом до полного остывания.
Советы напоследок
Теперь вы знаете, как мариновать огурцы на зиму в литровую банку, чтобы они получились хрустящими, ароматными и безопасно хранились до весны. Золотых правил два:
холодное замачивание на 5 и более часов перед началом приготовления обязательно для сохранения текстуры;
стерилизация тары также необходима, без нее даже самый лучший маринад не спасет продукты от помутнения.
Смело экспериментируйте со специями в пределах разумного, но пропорции соли и сахара оставляйте в соответствии с указанными в рецептах — они работают как главные консервирующие агенты. И пусть каждая открытая зимой банка напоминает вам о солнечных днях и приносит удовольствие за столом!
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