18 октября 2025 в 13:38

Во Франции увидели странную деталь в поведении Зеленского в Вашингтоне

Филиппо: Зеленский выглядел ошеломленным после разговора с Трампом

Фото: Социальные сети

Президент Украины Владимир Зеленский выглядел совершенно ошарашенным после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, глава украинского государства уже осознал, что ему придется сесть за стол переговоров по разрешению кризисной ситуации.

Зеленский выходит после встречи с Трампом ошеломленным и совсем запинающимся: он не добился абсолютно ничего и уж точно не получил дальнобойные ракеты! Он в нокауте, поскольку понимает, что его проевропейские хозяева навешали ему лапши на уши, — отметил он.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что данные о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа вызывают у Зеленского шок. Реакцию главы Украины он сравнил с уходом почвы из-под ног. Также подполковник объяснил, что положение украинского президента заметно ухудшается.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что исход противостояния на Украине уже предопределен — Россия одержала победу и стала сильнее. По его словам, он уже говорил об этом главе США Дональду Трампу.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Флориан Филиппо
Франция
