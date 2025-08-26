В украинском городе прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал ТСН. Журналисты не уточнили подробности инцидента, официальные власти не давали комментариев.

Ранее в воскресенье, 17 августа, в Харькове прогремели взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что на территории всего региона, а также в Сумской области действует воздушная тревога. Также рано утром 17 августа взрывы произошли в Черниговской области, на севере Украины.

До этого сирены звучали в ряде областей Украины. По данным официального ресурса оповещения, сирены звучали в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, жителей предупредили о необходимости немедленно следовать в укрытия.

