Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 04:44

В украинском городе прогремели взрывы

В Сумах раздались взрывы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Сумах прогремели взрывы, сообщил Telegram-канал ТСН. Журналисты не уточнили подробности инцидента, официальные власти не давали комментариев.

В Сумах раздались взрывы, — сказано в публикации.

Ранее в воскресенье, 17 августа, в Харькове прогремели взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов уточнил, что на территории всего региона, а также в Сумской области действует воздушная тревога. Также рано утром 17 августа взрывы произошли в Черниговской области, на севере Украины.

До этого сирены звучали в ряде областей Украины. По данным официального ресурса оповещения, сирены звучали в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях, жителей предупредили о необходимости немедленно следовать в укрытия.

Тем временем в городе Сумы на северо-востоке Украины произошла серия взрывов. Одновременно в Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Местных жителей предупредили о возможной угрозе, органы безопасности работали на месте происшествия. Подробности и причины взрывов не приводились. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Украина
взрывы
Сумы
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три российских аэропорта изменили режим работы
Россиян предупредили о серьезной опасности картофеля фри
Назвала Сочи колхозом и отреклась от дочери: последние скандалы Волочковой
Пугачева может лишиться права на свой товарный знак
В украинском городе прогремели взрывы
В Ленобласти предупредили об опасности атаки дронов
На пляжах Австралии взлетели таинственные шары
Россиян предупредили о штрафах за умышленную остановку лифта
Находящиеся под стражей наемники ВСУ из Колумбии признали вину
Бывшего главу ЛДЦ МО РФ Кувшинова арестовали по делу о мошенничестве
Хинштейн раскрыл, что внушали на Украине похищенным курянам
Орбан предостерег Зеленского от угроз в адрес Венгрии
Слуцкий призвал уравнять зарплаты учителей во всех регионах России
Эскалаторы и траволаторы в ТЦ могут остановиться этой осенью
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 26 августа, новый аллерген
Президент Финляндии Стубб изменил риторику по конфликту на Украине
Восемь украинских военных доставили к следователям в Курской области
«Здравый смысл»: Слуцкий обратил внимание на новую западную тенденцию
Сын застрявшей на горе Наговициной обратился к Краснову и Лаврову
Рубио обсудил с главами ЕС прогресс по завершению конфликта на Украине
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке
Москва

Оторванные руки и паника: кадры после взрыва в ЦДМ на Лубянке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.