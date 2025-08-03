В подконтрольном Киеву Херсоне «настоятельно призвали» жителей к эвакуации Глава подконтрольного Киеву Херсона Прокудин призвал жителей к эвакуации

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале призвал жителей Херсона к эвакуации. Он уточнил, что в городе начались проблемы с логистикой.

Из-за повреждения моста, ведущего в микрорайон Корабел, настоятельно призываю местных жителей эвакуироваться, — написал он.

Ранее в подконтрольном ВСУ Херсоне пропало электричество после прилетов. По данным журналистов, в Николаеве аналогичная ситуация, также там начался пожар. Кроме того, стало известно о нескольких взрывах в Николаевской области.

До этого сообщалось, что в украинском городе Сумы произошел мощный взрыв. В результате инцидента часть города осталась без электричества. Также в других частях населенного пункта наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Взрыву предшествовало объявление воздушной тревоги.

Также взрывы прогремели в Полтаве и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.