В какие страны россияне не смогут въехать на личном авто, что за это будет Составлен список стран, куда нельзя въезжать на российских автомобилях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Власти Финляндии планируют запретить въезд в страну автомобилей, которые были зарегистрированы в России, пишут журналисты местного издания Yle. Что об этом нужно знать?

Почему россиянам нельзя приезжать в Европу на личных автомобилях

Еврокомиссия 10 сентября 2023 года подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении Москвы. Россиянам запретили въезжать на территорию Евросоюза на личных машинах. В случае нарушения это будет расцениваться как запрещенный импорт.

«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в документе.

Код 8703 затрагивает легковые автомобили и другие транспортные средства, которые предназначены для перевозки менее 10 человек. Ст. 3i Регламента 833/2014 запрещает импорт или передачу в страны ЕС товаров по перечню, которые «производят существенные доходы для России».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Работа дилерского центра автосалона УАЗ

Список стран, куда россиянам нельзя приезжать на личных автомобилях

Власти Латвии 12 сентября заявили, что на территорию страны запрещен въезд всем автомобилям, зарегистрированным в России. Также идет речь и о пути через белорусскую границу, передает латышское таможенное управление при службе госдоходов. При нарушении запрета Риги транспортное средство подлежит конфискации.

«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением Министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», — сообщили в ведомстве.

Власти Эстонии 13 сентября приняли решение запретить машинам с российскими номерами въезжать на территорию страны, сообщило местное МВД. Указ уже вступил в силу. Ограничения будут действовать независимо от основания пребывания в Эстонии или Европейском союзе. Глава эстонского МВД предложил конфисковать российские авто.

«Эстония запрещает въезд в Эстонию автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — указано в сообщении ведомства.

Что касается Финляндии, то Хельсинки также хочет следовать общей линии Евросоюза в вопросе пропуска машин с номерами РФ. По информации издания Yle, с таким заявлением сегодня, 15 сентября, выступит финский министр иностранных дел Элина Валтонен.

Журналисты обратили внимание, что в ближайшее время водители не смогут попасть в Финляндию на машинах с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. При этом у правила будут прописаны исключения, о которых станет известно позже. В материале не уточняется, с какого момента запрет вступит в силу.

Читайте также:

Телефоны, обувь, трусы: что точно можно и нельзя россиянам ввозить в Европу

В ГД призвали к жесткому ответу после запрета на въезд россиян в Эстонию

Глава МВД Эстонии выступил за конфискацию автомобилей у россиян