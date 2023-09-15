Власти Финляндии планируют запретить въезд в страну автомобилей, которые были зарегистрированы в России, пишут журналисты местного издания Yle. Что об этом нужно знать?
Почему россиянам нельзя приезжать в Европу на личных автомобилях
Еврокомиссия 10 сентября 2023 года подтвердила интерпретацию санкционного законодательства в отношении Москвы. Россиянам запретили въезжать на территорию Евросоюза на личных машинах. В случае нарушения это будет расцениваться как запрещенный импорт.
«Неважно, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, коль скоро оно подпадает под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), и происходит или вывозится из России», — говорится в документе.
Код 8703 затрагивает легковые автомобили и другие транспортные средства, которые предназначены для перевозки менее 10 человек. Ст. 3i Регламента 833/2014 запрещает импорт или передачу в страны ЕС товаров по перечню, которые «производят существенные доходы для России».
Список стран, куда россиянам нельзя приезжать на личных автомобилях
Власти Латвии 12 сентября заявили, что на территорию страны запрещен въезд всем автомобилям, зарегистрированным в России. Также идет речь и о пути через белорусскую границу, передает латышское таможенное управление при службе госдоходов. При нарушении запрета Риги транспортное средство подлежит конфискации.
«В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением Министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией», — сообщили в ведомстве.
Власти Эстонии 13 сентября приняли решение запретить машинам с российскими номерами въезжать на территорию страны, сообщило местное МВД. Указ уже вступил в силу. Ограничения будут действовать независимо от основания пребывания в Эстонии или Европейском союзе. Глава эстонского МВД предложил конфисковать российские авто.
«Эстония запрещает въезд в Эстонию автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций», — указано в сообщении ведомства.
Что касается Финляндии, то Хельсинки также хочет следовать общей линии Евросоюза в вопросе пропуска машин с номерами РФ. По информации издания Yle, с таким заявлением сегодня, 15 сентября, выступит финский министр иностранных дел Элина Валтонен.
Журналисты обратили внимание, что в ближайшее время водители не смогут попасть в Финляндию на машинах с российскими номерами, которые рассчитаны менее чем на 10 пассажиров. При этом у правила будут прописаны исключения, о которых станет известно позже. В материале не уточняется, с какого момента запрет вступит в силу.
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