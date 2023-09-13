В ГД призвали к жесткому ответу после запрета на въезд россиян в Эстонию Депутат ГД Чепа: мы должны более радикально реагировать на «выходки» Эстонии

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Отношения России и Эстонии продолжают ухудшаться, сегодня государство закрывает границы для российских машин, и важно ответить на подобное решение и донести до Таллина возможные последствия этих действий, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, Россия должна более радикально реагировать на подобные «выходки».

Я считаю, что мы должны более радикально реагировать на «выходки» Эстонии. Россия может повлиять на ситуацию, например изменить экономические отношения с Эстонией, так как мы по-прежнему остаемся важным экспортным партнером для них. Это может серьезно отразиться на их торговых доходах, после чего они, возможно, уже не будут позволять себе подобных действий по отношению к России и российским гражданам, — рассказал Чепа.

Власти Эстонии ввели запрет на въезд автотранспортным средствам с российскими номерами, сообщило МВД страны. Решение вступает в силу уже с 13 сентября. Ограничения будут действовать независимо от основания пребывания в Эстонии или Европейском союзе.

12 сентября такой запрет ввела Латвия. Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».