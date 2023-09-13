Телефоны, обувь, трусы: что точно можно и нельзя россиянам ввозить в Европу Еврокомиссия скорректировала запрет на ввоз личных вещей россиян в Евросоюз

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Еврокомиссия (ЕК) скорректировала пояснение по поводу ввоза автотранспорта и личных вещей граждан России в ЕС, призвав национальные органы стран сообщества оценивать каждый конкретный случай отдельно. Что теперь точно можно и нельзя брать с собой в Европу?

Причиной общественного резонанса стал документ, появившийся на официальном сайте Еврокомиссии 8 сентября, разъясняющий отдельные пункты санкционного законодательства в отношении России. В нем значится, что россиянам, которые отправляются в Европу, запрещено въезжать на личных автомобилях с российскими номерами, ввозить смартфоны, косметику, драгоценности, чемоданы и еще ряд товаров.

Что говорится в новом разъяснении Еврокомиссии

В обновленном пояснении от 12 сентября ЕК указала, что изъятие личных вещей россиян возможно после оценки каждой конкретной ситуации компетентными органами.

«Согласно прецедентному праву суда ЕС, санкции необходимо толковать широко, чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценить каждую ситуацию и соответственно применять запреты», — сообщили в Еврокомиссии.

Также представители ЕК убрали категоричное нет в ответе на вопрос о том, могут ли граждане России ввозить на территорию стран Евросоюза личные вещи и транспортные средства для личного использования.

Можно ли въезжать на территорию стран ЕС на личном автомобиле

В обновленном разъяснении автомобили попали в категорию предметов, подверженных риску обхода санкций. В Еврокомиссии предупредили россиян, что на границе компетентные органы будут уделять особое внимание транспортным средствам.

Остается действовать регламент Совета Европейского союза от 26.02.2023, который запрещает ввозить из России на территорию ЕС машины стоимостью выше €50 тысяч и мотоциклы дороже €5000. Они попадают под категорию «предметы роскоши».

Можно ли ввозить телефоны и средства гигиены в Европу

ЕК рекомендовала странам ЕС руководствоваться здравым смыслом при досмотре личных вещей граждан России. К таким товарам относятся мобильные телефоны и аудио- и видеозаписывающие устройства, чемоданы, портпледы, предметы одежды, обувь, зубная паста, шампуни и другие средства гигиены.

«В отношении товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода санкций, такие как предметы личной гигиены или одежда, которую носят путешественники или которая находится в их багаже и явно предназначена строго для личного пользования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом», — говорится в разъяснении.

Какие товары могут забрать у россиян в Европе

Эксперт по вопросам внешнеэкономической деятельности Марина Лякишева заявила NEWS.ru, что под изъятие могут попадать мобильные телефоны и средства гигиены только в случае, если компетентными органами будет установлено, что они ввозятся на территорию стран Евросоюза для продажи.

«Эта ситуация не просто так возникла. До введения запретов российские граждане, очевидно, пытались на своих собственных автомобилях перемещать на территорию ЕС товары в таком количестве, что можно подозревать — их ввозили с целью продажи. Отсюда и появились нынешние абсурдные ограничения», — сообщила она.

Лякишева отметила, что регламент носит рекомендательный характер и каждая страна вправе трактовать его по-разному.

Как отреагировала Россия на действия Еврокомиссии

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил не вводить в ответ зеркальные санкции, а приостановить дипломатические отношения с Евросоюзом.

«Лучше было бы просто на время приостановить дипломатические сношения с ЕС. И вывезти дипперсонал в нашу страну. Вот тогда-то тщеславные придурки в Брюсселе коллективно и густо наложат в свои штаны (и юбки, конечно). Ибо посольства эвакуируют перед вполне определенными событиями. Кто его знает, на что еще способны эти орки в ватниках из бескрайнего Мордора», — сказал Медведев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не должна «падать до уровня» Еврокомиссии, и назвал их решение об изъятии личных вещей чрезвычайным с точки зрения здравого смысла.

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