Глава МВД Эстонии выступил за конфискацию автомобилей у россиян

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Граница Эстонии с Россией

Автомобили с российскими номерами в Эстонии необходимо конфисковать, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции правительства. По его словам, которые приводит РИА Новости, Еврокомиссия расценивает это как перемещение находящихся под санкциями товаров и запрещает выпускать их из Европы.

Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии? — сказал министр.

Ляэнеметс отметил, что МВД Эстонии не обладает точными данными, сколько автомобилей с российскими номерами находится в стране.

Запрет на въезд автотранспортным средствам с российскими номерами в Эстонию заработал 13 сентября. Ограничения действуют независимо от основания пребывания в Эстонии или Европейском союзе. Днем ранее такой запрет ввела Латвия.

Перед этим гражданам России запретили ввозить в ЕС автомобили. Также сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня.