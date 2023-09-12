Латвия запретила въезд зарегистрированным в России автомобилям

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Зарегистрированным в России автомобилям с 12 сентября запрещен въезд в Латвию. В том числе речь идет и о пути через белорусскую границу, передает таможенное управление страны при службе госдоходов.

В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и заключением министерства иностранных дел, служба государственных доходов сообщает, что с сегодняшнего дня, 12 сентября, лицам с транспортными средствами, зарегистрированными в Российской Федерации, запрещен въезд в Евросоюз через погранпункты на границе Латвии с Россией и Белоруссией, — сказано в сообщении.

При нарушении запрета властей Латвии транспортное средство подлежит конфискации.

Ранее Министерство образования Латвии дало указание уничтожить книги на русском языке, сообщил спецкор медиагруппы «Россия сегодня» Алексей Стефанов. По его словам, под уничтожение попали и книги зарубежных авторов, переведенные на русский язык. Он указал на то, что уничтожаются не только произведения русских классиков, но и книги Стивенсона, Майн Рида и других зарубежных писателей. Журналист пояснил, что они подпадают под уничтожение, поскольку были опубликованы в переводе на русский язык.