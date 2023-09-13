Еще одна страна вслед за Латвией запретила въезд машинам из России Эстония запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами

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Власти Эстонии ввели запрет на въезд автотранспортным средствам с российскими номерами, сообщило МВД страны. Решение вступает в силу уже с 13 сентября. Ограничения будут действовать независимо от основания пребывания в Эстонии или Европейском союзе.

Эстония запрещает въезд в Эстонию автотранспортным средствам с номерами Российской Федерации со стороны внешней границы, поскольку они подпадают под действие санкций, — указано в сообщении ведомства.

12 сентября такой запрет ввела Латвия.

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, согласно которому россиянам запрещается ввозить в ЕС автомобили. Кроме того, сотрудники таможенных служб могут не пропустить смартфоны, драгоценности, косметику, чемоданы, шампуни, ноутбуки и другие предметы из специального перечня. По мнению членов Евросоюза, такие предметы и товары «производят существенные доходы для России».

Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что санкции Евросоюза, в том числе запрет на ввоз смартфонов и личных автомобилей для россиян, всегда были направлены против всех граждан РФ. По его словам, России необходимо ввести зеркальные меры.