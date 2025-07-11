Представлена новая Mazda CX-5: сколько стоит, будет ли продаваться в РФ

Представлена новая Mazda CX-5: сколько стоит, будет ли продаваться в РФ

Японская компания Mazda представила третье поколение кроссовера CX-5. Что об этом известно, когда появится в продаже, можно ли будет купить ее в России?

Что известно о новой Mazda CX-5

Новая Mazda CX-5 стала больше в габаритах: длина — 4690 мм (+140 мм), ширина (без зеркал) — 1860 мм (+20 мм), высота — 1695 мм (+5 мм), размер колесной базы — 2815 мм (+115 мм). Объем багажника вырос до 583 литров.

Кроссовер оснащен системой типа «мягкий гибрид» e-Skyactiv G: атмосферный двигатель 2,5 литра (141 л. с., 238 Нм) и 24-вольтный стартер-генератор. Заявленный расход топлива — 7–7,5 л/100 км. Трансмиссия — 6-ступенчатый «автомат», есть также версии с передним и полным приводом.

Кроме того, у автомобиля заявлены перекалиброванное шасси и рулевое управление, благодаря чему стали лучше ходовые качества.

Главный акцент во внешности новой Mazda CX-5 сделан на оформлении передней и задней частей, в частности оптики. Однако из-за увеличения габаритов кроссовер получил и другие кузовные панели с прямой подоконной линией.

Цифровая приборная панель не лишилась козырька, по центру — мультимедиа с дисплеем 12,9 или 15,6 дюйма в зависимости от комплектации со встроенными сервисами Google и ИИ. При этом салон почти лишен физических кнопок — сенсорным сделано даже управление на руле.

Фото: Mazda

Продажи транспортного начнутся в декабре 2025 года по цене от 34 500 евро (3,15 млн рублей). Кроссовер будет продаваться в России, поскольку Mazda возобновила поставки автомобилей в страну, включая модели CX-5 и CX-50, через официальных партнеров. На машины действует заводская гарантия — три года или 100 тыс. км пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Но ключевым недостатком новых Mazda остается отсутствие русскоязычного интерфейса мультимедийной системы: на выбор доступны только китайский и английский языки.

При этом автоэксперт Вячеслав Субботин заявлял, что официально Mazda не вернулась на российский рынок.

«Mazda не восстановила продажи. Это наши предприниматели завозят эти машины от конкретных клиентов, все. Нет прямых поставок. Все везут под конкретного владельца. То есть как будто это частный бизнес: захотел купить машину за границей — вот тебе такую услугу оказали. Вот и все. Такая ситуация с Mazda», — прокомментировал он.

Какие еще автомобили вернулись в Россию

Дочерняя компания японского концерна Toyota (Тойота) — ООО «СП Бизнес Кар» — возобновила официальные продажи новых автомобилей в России.

По данным «Авто Mail», в продажу поступили пять ключевых моделей: флагманский рамный внедорожник Toyota Land Cruiser 300 стоимостью от 14 млн рублей, его «младший брат» Land Cruiser Prado 2024 года выпуска по цене от 10,7 млн рублей, кроссовер Toyota Highlander 2025 года (от 6,5 млн рублей), RAV4 пятого поколения (от 5,7 млн рублей) и седан Toyota Camry 2024 года (от 4,8 млн рублей).

Анализ VIN-номеров в объявлениях показал, что автомобили RAV4, Land Cruiser Prado и Land Cruiser 300 произведены на заводах в Японии, тогда как Highlander и Camry импортированы из Китая с предприятия GAC Toyota в Гуанчжоу.

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