Украинца задержали за осквернение ханукии в Киеве

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Житель Киевской области осквернил установленную в центре Киева «ханукию» — ханукальный подсвечник с восемью светильниками, заявила пресс-служба полиции города. Сотрудники отметили, что мужчину задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

Правонарушение было зафиксировано сотрудниками органов правопорядка в ходе мониторинга соцсетей. Личность мужчины быстро установили, им оказался местный житель. Теперь злоумышленнику грозит до пяти лет ограничения свободы.

Ранее вандалы в Одессе облили красной краской памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину. Памятник был установлен еще в 1887–1889 годах на пожертвования местных жителей. До этого похожий инцидент произошел 18 ноября: тогда сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись. Кроме того, 15 ноября в центре Киева демонтировали бюст Пушкина, это событие посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову, погибшему в мае.

Позднее коммунальные службы Киева приступили к демонтажу памятника герою Гражданской войны Николаю Щорсу. По словам представителей власти города, монумент представляет собой сложную конструкцию, поэтому для его сноса потребовалось перекрытие бульвара Тараса Шевченко. Монумент уже исключен из государственного реестра памятников культурного наследия, уточнили в администрации.