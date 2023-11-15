В центре Киева снесли памятник Пушкину

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

В центре Киева демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина, сообщило украинское издание «Страна». По словам соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову, погибшему в мае.

В Киеве демонтировали памятник символу «русского мира» Александру Пушкину в центре столицы, — говорится в сообщении.

В городе Запорожье ранее снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Его демонтировали с площади Вернадского 31 октября в рамках «процесса деколонизации». До этого в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

7 ноября в Киеве вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, злоумышленники написали на постаменте «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя».

В июле в городе Каменское Днепропетровской области Украины снесли бюст, посвященный местному уроженцу и бывшему руководителю СССР Леониду Брежневу. Памятник был установлен в центре города на проспекте Свободы. Местные власти решили перенести его в музей истории города.