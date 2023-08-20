На Украине снесли памятник советскому ученому В Полтавской области демонтировали памятник Мичурину

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В Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина». Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

Михновцы возле Лубен на Полтавщине. Демонтирован памятник Мичурину, — говорится в сообщении.

В начале августа с монумента «Родина-мать» в Киеве был демонтирован герб СССР. Его заменили украинским трезубцем. По словам исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, элементы советского герба будут храниться в расположенном рядом с памятником Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

В июле в городе Каменское Днепропетровской области Украины снесли бюст, посвященный местному уроженцу и бывшему руководителю СССР Леониду Брежневу. Памятник был установлен в центре города, на проспекте Свободы. Местные власти решили перенести его в музей истории города.

На Украине с мая 2015 года действует закон о декоммунизации. В рамках его реализации переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским и русским деятелям науки и культуры, военачальникам.