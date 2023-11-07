Вандалы осквернили памятник Пушкину в Киеве

Фото: Сарапулов/ CС A-SA 4.0/Wikimedia Commons

В Киеве вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину сообщило украинское издание Klymenko.Time. Кроме того, как отмечают журналисты, злоумышленники написали на постаменте «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя».

В Киеве этой ночью в очередной раз облили краской памятник Александру Пушкину, - говорится в сообщении.

Это не первый акт вандализма в отношении памятника. Так, 27 октября неизвестные нанесли красной и белой краской надписи на постаменте, потребовав его снести.

В городе Запорожье ранее снесли памятник русскому поэту Александру Пушкину. Его демонтировали с площади Вернадского 31 октября в рамках «процесса деколонизации». До этого в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

К началу 2022 года украинские власти снесли более 2,5 тысячи памятников, а также переименовали более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц в рамках закона о декоммунизации. В прошлом году на Украине поднялась новая волна борьбы с российской и советской историей и культурой. Так, ранее сообщалось, что в Харькове закрасили мурал с изображением поэта Сергея Есенина.