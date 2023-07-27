В украинском городе убрали памятники Пушкину и Ватутину В Полтаве сняли с постаментов памятники Пушкину и Ватутину

Фото: Сергей Половко/CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Памятник Александру Пушкину в Полтаве

В Полтаве были сняты с постаментов памятники поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину, сообщил в Telegram военный корреспондент Александр Коц. Он также опубликовал фото демонтированных монументов.

Министерство культуры Украины ранее сообщило, что в Киеве начались работы по демонтажу герба Советского Союза на монументе «Родина-мать». Вместо него установлен герб Украины — трезубец.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал абсурдом решение киевских властей демонтировать герб СССР на монументе. По его словам, также вызывает удивление, что Киев не принял решение снести памятник в рамках декоммунизации.

Парламентарий отметил, что Украина «с легкой руки Запада теряет свои идентичность и государственность, превращаясь в квазигосударство без прошлого, настоящего и будущего».

До этого в Киеве подсветили монумент в цвета флага США. По мнению Белика, это сделано для того, чтобы присягнуть на верность Западу. Он заявил в разговоре с NEWS.ru, что Украина готова поступиться свей историей, чтобы угодить «западным хозяевам».