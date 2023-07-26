В ГД назвали абсурдом замену герба СССР на «Родине-матери» на трезубец Депутат ГД Белик: странно, что «Родину-мать» в Киеве не снесли, а ограничились заменой герба СССР на трезубец

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал в беседе с NEWS.ru абсурдом решение киевских властей демонтировать герб СССР на монументе «Родина-мать» и заменить его на трезубец, изображенный на гербе Украины. По его словам, также вызывает удивление, что Киев не принял решение снести памятник в рамках «декоммунизации».

Для нынешней Украины не существует ничего — ни Дня Победы, ни уважения к памяти павших. Странно, что в головы представителей киевского режима на волне борьбы с памятниками не пришла мысль и вовсе снести монумент «Родина-мать», построенный в годы СССР, ведь в ходе декоммунизации на Украине уничтожены сотни памятников, — добавил Белик.

Парламентарий отметил, что Украина «с легкой руки Запада теряет свои идентичность и государственность, превращаясь в квазигосударство без прошлого, настоящего и будущего».

Минкульт Украины сообщил, что в Киеве начались работы по демонтажу герба Советского Союза с монумента «Родина-мать». Вместо советского герба будет установлен герб Украины — трезубец.

До этого в Киеве подсветили памятник «Родина-мать» в цвета флага США. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Белика, это сделано для того, чтобы присягнуть на верность Западу. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что поступок Украины олицетворяет то, что страна готова поступиться свей историей, чтобы угодить «западным хозяевам».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал NEWS.ru, что замена герба СССР на памятнике «Родина-мать» в Киеве является проявлением скудоумия украинских властей. По его мнению, Украина никогда не была самостоятельным государством и таким образом отказывается от общей с Россией истории.