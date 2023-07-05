В ГД объяснили, почему в Киеве «перекрасили» Родину-мать в цвета флага США Депутат Белик: в Киеве «перекрасили» Родину-мать в цвета флага США, чтобы присягнуть на верность Западу

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

В Киеве «перекрасили» Родину-мать в цвета флага США, чтобы присягнуть на верность Западу, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, поступок Украины олицетворяет то, что страна готова поступиться свей историей, чтобы угодить «западным хозяевам».

Киевский режим решил в очередной раз присягнуть на верность своим западным хозяевам и окрасить памятник, открытый в составе музейного комплекса в 1981 году в День Победы, в цвета американского флага. Такой поступок — это олицетворение того, что Украина готова поступиться своей историей в угоду Западу, — сказал Белик.

Парламентарий считает, что этот монумент выбрали неслучайно. По мнению Белика, «западные марионетки» хотят показать, что историческое прошлое советского народа в их понимании «может сочетаться с желанием угодить сидящим за океаном хозяевам».

Но незыблемые ценности все равно останутся в памяти и сердцах поколений, а больное сознание киевской клики, несмотря на подобные провокации, не способно изменить и переписать историю, — подчеркнул депутат.

4 июля в США отмечается День независимости. Накануне памятник «Родина-мать» в Киеве подсветили в цвета украинского и американского флагов в честь этого праздника.

Ранее The Washington Post сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе непубличной поездки на Украину обсуждал с киевским руководством планы по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. По информации издания, Киев рассчитывает уже к осени «вернуть значительные территории» и переместить к границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы.