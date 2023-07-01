Стало известно о планах США и Украины по переговорам с Россией Washington Post: глава ЦРУ обсуждал в Киеве планы возвращения территорий и переговоры с РФ

Фото: Официальный сайт ЦРУ

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе непубличной поездки на Украину обсуждал с киевским руководством планы по возвращению территорий и проведению переговоров с Москвой до конца 2023 года. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, украинские чиновники рассказали Бернсу об «амбициозной стратегии» по возврату территорий и началу переговоров с Москвой о прекращении огня к концу года. Украинская сторона рассчитывает уже к осени "вернуть значительные территории" и переместить к границе с Крымом артиллерийские и ракетные комплексы. После этого в Киеве готовы к переговорам с Москвой.

WP отмечает, что во время поездки глава ЦРУ встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и руководством разведывательного сообщества. Целью визита было подтверждение приверженности США обмену данными, призванными помочь Украине защитить себя.

Ранее стало известно, что Уильям Бернс на текущей неделе звонил руководителю Службы внешней разведки России Сергею Нарышкину, чтобы сообщить, что Вашингтон не имеет отношения к попытке мятежа ЧВК «Вагнер». СМИ отмечают, что это был самый высокий уровень контактов между представителями двух стран в рамках инцидента.