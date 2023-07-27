На Украине снесли памятник экс-руководителю СССР В Днепропетровской области демонтировали памятник Леониду Брежневу

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В городе Каменское Днепропетровской области Украины демонтировали бюст, посвященный местному уроженцу и бывшему руководителю СССР Леониду Брежневу, сообщает издание «Страна». Памятник был установлен в центре города.

В Каменском Днепропетровской области все-таки убрали бюст уроженца города, бывшего руководителя СССР Леонида Брежнева с центрального проспекта Свободы, — говорится в сообщении.

По сведениям издания, бюст будет перенесен на территорию музея истории города.

Ранее сообщалось, что в Полтаве снесли с постаментов памятники поэту Александру Пушкину и советскому генералу Николаю Ватутину. Дальнейшая судьба монументов не известна.

Накануне стало известно, что начались работы по демонтажу герба СССР на монументе «Родина-мать» в Киеве. Его собираются заменить трезубцем, который присутствует на гербе Украины.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик назвал решение киевских властей абсурдом. Он также удивился тому, что памятник вообще не снесли в рамках декоммунизации. Парламентарий отметил, что Украина «с легкой руки Запада теряет свои идентичность и государственность, превращаясь в квазигосударство без прошлого, настоящего и будущего».