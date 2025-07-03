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03 июля 2025 в 16:10

Киселев раскрыл судьбу Sputnik Азербайджан в республике

Глава «России сегодня» заявил об отсутствии условий для работы Sputnik в Баку

Символика информационного агентства Sputnik Символика информационного агентства Sputnik Фото: Жоомарт Ураимов/РИА Новости

Условий для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в республике нет, сообщил генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. По его словам, которые приводит EADaily, в МИА обеспокоены задержанием в Баку двух руководителей российского агентства и еще нескольких сотрудников редакции. Все эти действия не имеют под собой никаких оснований, отметил он.

С сожалением вынуждены констатировать, что на сегодня условия для продолжения деятельности Sputnik Азербайджан в этой стране отсутствуют, — подчеркнул Киселев.

30 июня правоохранительные органы провели обыски в офисе Sputnik Азербайджан, который находится в Баку. МВД республики позже сообщило, что были задержаны Игорь Картавых, который возглавляет редакцию агентства, и шеф-редактор Евгений Белоусов.

В ведомстве напомнили, что в феврале 2025 года власти страны приняли решение о приостановке деятельности агентства. Возбуждено дело по «факту незаконного финансирования».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что доступ консульских сотрудников к задержанным в Азербайджане россиянам к настоящему времени уже согласован. По ее словам, речь идет о 13 гражданах России.

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