Памятник Пушкину облили краской в Одессе

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Памятник Пушкину в Одессе

Вандалы в Одессе облили красной краской памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщается в Telegram-канале «Деколонизация. Украина». Памятник был сооружен еще в 1887–1889 годах на пожертвования местных жителей.

Сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись. Памятник располагается на Николаевском бульваре в центре города.

Ранее в центре Киева демонтировали бюст Пушкина. По словам соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову, погибшему в мае.

До этого в Запорожье также снесли памятник Пушкину. Его демонтировали с площади Вернадского 31 октября в рамках «процесса деколонизации». До этого в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

Кроме того, 7 ноября в Киеве вандалы облили краской памятник Пушкину. Злоумышленники написали на постаменте: «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя».