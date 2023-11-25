В Одессе облили памятник Пушкину красной краской

Фото: Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вандалы в Одессе снова облили красной краской памятник русскому поэту и писателю Александру Пушкину, сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина». Памятник был установлен еще в 1887–1889 годах на пожертвования местных жителей.

В Одессе второй раз облили краской памятник Пушкину, — говорится в сообщении.

Ранее похожий инцидент произошел 18 ноября. Тогда сам бюст не пострадал, однако краска попала на орнамент и надпись.15 ноября в центре Киева демонтировали бюст Пушкина. По словам соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову, погибшему в мае.

Кроме того, 7 ноября в Киеве вандалы облили краской памятник Пушкину. Злоумышленники написали на постаменте: «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя». До этого в Запорожье также снесли памятник русскому поэту. Его демонтировали с площади Вернадского 31 октября в рамках «процесса деколонизации».

В Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. В июле в городе Каменское Днепропетровской области Украины снесли бюст, посвященный местному уроженцу и бывшему руководителю СССР Леониду Брежневу. Памятник был установлен в центре города на проспекте Свободы.