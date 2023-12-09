В Киеве перекрыли бульвар ради сноса памятника герою Гражданской войны Власти Киева сообщили о демонтаже памятника Николаю Щорсу

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Коммунальные службы Киева приступили к демонтажу памятника герою Гражданской войны Николаю Щорсу, сообщила пресс-служба администрации столицы Украины. По словам властей города, монумент представляет собой сложную конструкцию, поэтому для его сноса потребовалось перекрытие бульвара Тараса Шевченко.

Прямо сейчас столичные коммунальные службы приступают к демонтажу памятника Николаю Щорсу. <...> Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко, — говорится в сообщении.

Ранее монумент был исключен из государственного реестра памятников культурного наследия, уточнили власти украинской столицы. После демонтажа памятник передадут Государственному музею авиации Украины имени О. К. Антонова.

До этого жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области на западе Украины выступили против сноса памятников советским воинам. По словам директора местного музея освободительной борьбы Ярослава Коретчука, от этих новостей происходит «разрыв шаблонов». Если подобного требуют жители не самых больших населенных пунктов, то «чего тогда можно хотеть от восточных и южных регионов», добавил он.