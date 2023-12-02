«Разрыв шаблонов»: украинцы выступили против сноса советских памятников Жители двух сел на западе Украины отказались от демонтажа советских памятников

Жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области на западе Украины выступили против демонтажа советских памятников, сообщил директор Ивано-Франковского «областного музея освободительной борьбы имени Бандеры» Ярослав Коретчук в Facebook (деятельность в РФ запрещена). У Коретчука, по его словам, от этих новостей произошел «разрыв шаблонов».

Жители сел говорят, что пусть стоят <...> Что тогда можно хотеть от восточных и южных регионов? — возмутился он.

Ранее в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину, затем в селе Веселый Подол был демонтирован еще один монумент ученому. До этого в городе Запорожье был уничтожен в рамках «процесса деколонизации» бюст русского поэта Александра Пушкина, который располагался на площади Вернадского. Месяцем позже памятник поэту убрали в Киеве.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что снос памятника Пушкину в Киеве — это часть очень большой работы, направленной на изменение истории. По его словам, этот инцидент является проявлением нацизма, который возродился на Украине. Также ситуацию прокомментировал праправнук русского поэта Александра Пушкина Александр Пушкин, который назвал «дураками» тех, кто решил снести монумент литератору в Киеве. По его словам, произошедшее в столице Украины — «стыд и позор».