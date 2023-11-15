«Возрождение нацизма»: в ГД высказались о сносе памятника Пушкину в Киеве Депутат ГД Шолохов назвал снос памятника Пушкину в Киеве проявлением нацизма

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Снос памятника Пушкину в Киеве — это часть очень большой работы, направленной на изменение истории, рассказал NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, этот инцидент является проявлением нацизма, который возродился на Украине.

Из-за своей слабости нынешнее государство Украина разрешает уничтожать памятники культуры. С другой стороны, это часть большой работы, направленной на изменение нашей истории. В свое время один из руководителей Третьего рейха произнес такую фразу: «Достаточно уничтожить памятники народа, чтобы в третьем поколении он уже перестал существовать как нация». Фашисты хорошо знали, что нужно делать, чтобы лишить людей своих корней. И главное — добиваться таким образом своих корыстных целей. И то, что сейчас происходит в Киеве, — продолжение этой политики, — рассказал Шолохов.

Ранее в Киеве вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Кроме того, злоумышленники написали на постаменте «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя».

До этого памятник Александру Пушкину снесли в Запорожье. Его демонтировали с площади Вернадского 31 октября в рамках «процесса деколонизации».

В Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.