«Стыд и позор»: правнук Пушкина осудил снос памятника поэту в Киеве Правнук Пушкина осудил снос памятника великому поэту в Киеве

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Праправнук русского поэта Александра Пушкина Александр Пушкин в разговоре с NEWS.ru назвал «дураками» тех, кто решил снести памятник писателю в Киеве. По его словам, произошедшее в столице Украины — «стыд и позор».

Это же Пушкин, это культура, ничего общего с боевыми действиями, с политикой, это стыд и позор. Нельзя все смешивать, а эти дураки все мешают. Наши друзья живут в Таллине, там тоже памятник Пушкину сняли. Люди ничего не понимают и делают такие глупости. С такими людьми бесполезно говорить, они под башмаком американцев, как США скажут, так они и сделают. У них на уме только деньги, на остальное наплевать, — добавил Пушкин.

Ранее в центре Киева демонтировали бюст русского поэта Александра Пушкина. По словам соучредителя проекта «Декоммунизация. Украина» Вадима Позднякова, демонтаж посвятили лейтенанту ВСУ Денису Антипову, погибшему в мае.

До этого в Запорожье также снесли памятник Александру Пушкину. Его демонтировали с площади Вернадского 31 октября в рамках «процесса деколонизации». До этого в Полтавской области Украины снесли памятник русскому и советскому биологу Ивану Мичурину. Около полугода назад в регионе был демонтирован еще один монумент ученому, который находился в селе Веселый Подол.

Кроме того, 7 ноября в Киеве вандалы облили краской памятник русскому поэту Александру Пушкину. Злоумышленники написали на постаменте «Деколонизацию не остановить. Прочь, империя».