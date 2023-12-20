Серия взрывов прогремела неподалеку от окраин Киева

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы раздались ночью неподалеку от окраин Киева, сообщила пресс-служба столичной городской военной администрации. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в пригороде заработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Другие подробности представители администрации приводить не стали. Кроме того, согласно информации украинского ведомства цифровой трансформации, в настоящее время воздушная тревога объявлена в семи областях Украины, в том числе в столице.

Ранее украинские власти объявили воздушную тревогу на всей территории государства, свидетельствуют данные Министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карт ведомства, сначала сигнал прозвучал в столице Украины. Затем он был слышен во Львовской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

До этого в Одесской области тоже звучали сигналы воздушной тревоги. Глава областной администрации Олег Кипер призывал оставаться в укрытиях жителей Одесского и Белгород-Днестровского районов. Тогда же в Киеве и восьми регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сигнал был слышен в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Волынской, Тернопольской и Ровенской областях. Кроме того, сообщалось о взрывах и воздушной тревоге в Измаильском районе Одесской области — неподалеку от одноименного порта на реке Дунай, который является крупнейшим в регионе.