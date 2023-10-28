Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области «Зеркало недели»: в Одесской области слышны взрывы

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Взрывы прогремели в Измаильском районе Одесской области, сообщает украинское издание «Зеркало недели». Подробности происшествия не приводятся.

Кроме того, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога. В Измаильском районе находится одноименный порт на реке Дунай, он является крупнейшим в регионе.

23 октября также сообщалось о серии взрывов, которые прогремели в Одессе. Перед этим в городе сработали системы противовоздушной обороны. Местные власти не комментировали информацию. Чуть ранее в районе города Южного Одесской области был слышен характерный грохот.

25 сентября украинские СМИ сообщили о пяти сериях взрывов, прозвучавших в Одессе. В городе огнем было охвачено здание. Позднее стало известно, что крупный пожар в многоэтажном здании вспыхнул в то время, когда над городом и областью звучали многочисленные взрывы.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять пять регионов — Одессу, Днепропетровск, Харьков, Сумы и Николаев. После этого, по его словам, страну ждет разделение на части, как в случае с послевоенной Германией.