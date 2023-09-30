России предрекли присоединение еще пяти украинских областей Экс-разведчик США Риттер: Россия присоединит к себе еще пять областей Украины

Фото: Пресс-служба МДЦ «Артек»/РИА Новости

Мероприятия в честь Дня воссоединения новых регионов с Российской Федерацией

Россия освободит и присоединит к себе еще пять областей на Украине, включая Одессу, заявил экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Ask The Inspector. После этого страну ждет разделение на части как в случае с послевоенной Германией.

Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов. <...> Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, — уверен эксперт.

По его словам, освобождение этих территорий будет происходить параллельно с уничтожением остатков Вооруженных сил Украины. Саму же Украину ждет свержение правительства президента Владимира Зеленского, а также разделение страны в стиле «плана Моргентау».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что специальная военная операция на Украине продолжится до момента уничтожения киевских властей, а новых регионов в РФ станет еще больше.

При этом сенатор от Крыма Сергей Цеков полагает, что по итогам спецоперации в состав России могут войти еще шесть областей. Он уточнил, что речь идет о Николаевской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Сумской и Днепропетровской областях.