Медведев пообещал, что новых регионов в России будет больше

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий заявил в своем Telegram-канале, что специальная военная операция продолжится до момента уничтожения киевского режима, а новых регионов станет еще больше. Такими заявлениями он отметил День присоединения новых регионов к России.

Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами. А новых регионов в составе России будет больше, — написал Медведев.

Ранее глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявлял, что некоторые города в новых регионах России восстанавливать, возможно, не будут. По его словам, «от них ничего не осталось».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в течение трех лет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российские власти намерены восстановить дорожную инфраструктуру.

В начале сентября стало известно, что создание портала «Я в России» для выдачи документов жителям новых регионов курировал 28-летний сын Дмитрия Медведева Илья. Именно он назначен ответственным за выдачу российских паспортов жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.