В Минстрое засомневались в целесообразности восстановления ряда городов В Минстрое допустили, что ряд городов в новых регионах восстанавливать не будут

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Некоторые города в новых регионах России восстанавливать, возможно, не будут, заявил Глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, передает РИА Новости. По его словам, «от них ничего не осталось», да и опасно это.

Сейчас в этих условиях где-то какие-то города, может, и восстанавливать не будем, опасно, мы решили не восстанавливать, потому что стотысячный город, ничего там не осталось, ничего там не делаем, — сказал Файзуллин.

Он добавил, что есть люди, которые не хотят уходить из индивидуального жилья в разрушенных городах.

Семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья: воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла, естественно, и газа тоже, но люди хотят остаться, — резюмировал он.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в течение трех лет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российские власти намерены восстановить дорожную инфраструктуру. Ему и главе правительства РФ Михаилу Мишустину президент России Владимир Путин ранее поручил устранить дисбаланс между низкими доходами людей и высокими ценами в новых регионах.

Ранее мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что восстановление города займет около трех лет. По его словам, 2023 год станет «ударным» по количеству проводимых работ. Ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов. По словам мэра, речь идет о жилых домах, а также об объектах социальной и коммунальной инфраструктуры.