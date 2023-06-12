Восстановление Мариуполя займет около трех лет, заявил ТАСС мэр города Олег Моргун. По его словам, 2023 год станет «ударным» по количеству проводимых работ.
Этот год будет ударный. <...> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города, — сказал Моргун.
Он добавил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов. По словам Моргуна, речь идет о жилых домах, а также об объектах социальной и коммунальной инфраструктуры.
Сейчас к федеральной программе восстановления Мариуполя подключены 16 российских регионов. В работах по строительству задействованы 25 тысяч человек, в том числе местные жители и прибывшие из других регионов страны специалисты.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в течение трех лет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российские власти намерены восстановить дорожную инфраструктуру. Ему и главе правительства РФ Михаилу Мишустину президент России Владимир Путин ранее поручил устранить дисбаланс между низкими доходами людей и высокими ценами в новых регионах.