Власти Мариуполя назвали сроки полного восстановления города Мэр Мариуполя предположил, что восстановление города займет около трех лет

Восстановление Мариуполя займет около трех лет, заявил ТАСС мэр города Олег Моргун. По его словам, 2023 год станет «ударным» по количеству проводимых работ.

Этот год будет ударный. <...> Я думаю, что в течение трех лет мы закроем [тему] восстановления города, — сказал Моргун.

Он добавил, что ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тысячи объектов. По словам Моргуна, речь идет о жилых домах, а также об объектах социальной и коммунальной инфраструктуры.

Сейчас к федеральной программе восстановления Мариуполя подключены 16 российских регионов. В работах по строительству задействованы 25 тысяч человек, в том числе местные жители и прибывшие из других регионов страны специалисты.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в течение трех лет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях российские власти намерены восстановить дорожную инфраструктуру. Ему и главе правительства РФ Михаилу Мишустину президент России Владимир Путин ранее поручил устранить дисбаланс между низкими доходами людей и высокими ценами в новых регионах.