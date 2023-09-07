Сын Медведева отвечает за выдачу паспортов жителям новых регионов Сын Медведева назначен ответственным за выдачу документов жителям новых регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Создание портала «Я в России» для выдачи документов жителям новых регионов курировал 28-летний сын председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Илья. Именно он назначен ответственным за выдачу российских паспортов жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщает ТАСС.

7 сентября Илья Медведев участвовал в партийном совещании по реализации народной программы «Единой России» в новых субъектах РФ, которое вел председатель партии. До этого он не был замечен на подобных партийных мероприятиях.

На встрече с врио глав новых регионов Дмитрий Медведев пояснял, что портал «Я в России» призван дать жителям ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей возможность «получить ту же самую услугу, которую можно получить в столице». Речь в том числе идет о праве на получение социальных выплат.

Илья Медведев родился в 1995 году в Санкт-Петербурге. Он окончил МГИМО. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак вручил ему партийный билет в июне прошлого года. До этого Дмитрий Медведев рассказывал, что его сын занимается частными бизнес-проектами.